مصرواي ينشر اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم: حصل الخليج 365 على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والمقرر بدء تطبيقه في أول يناير المقبل. وبحسب نص اللائحة فإنها تطبق بداية من أول يناير المقبل، وتصدر من مجلس الوزراء. Advertisements وتضمن اللائحة تعريف أجر الاشتراك التأميني وإجراءات الاشتراك التأميني وكيفية إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية. وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت أمس إن اللائحة التنفيذية ستصدر مع مشارف العام الجديد. وإلى نص اللائحة:

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