بالصور.. حملة لإزالة الاشغالات في شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حملة على الأسواق والمنشآت غير المرخصة في مدينة شبين القناطر، تنفيذًا لتعليمات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

جاء ذلك بناء على القرار رقم 1136 لسنة 2019 برئاسة رئيس المدينة وعضوية ممثلين من القوى العاملة والتموين والإدارة البيطرية والصحية والإدارة الهندسية ومياه الشرب والصرف الصحي وعضو الإشغالات وشرطة المرافق.

أسفرت الحملة عن تحرير 20 إنذار ضد منشآت، شملت مخالفات لعدم استيفاء أوراق مكتب العمل"، كما أسفرت عن تحرير 18 محضر عدم إعلان عن قائمة أسعار للسلع و4 مزاولة نشاط بدون ترخيص كما جرى تحرير 14 حالة مخالفة لإدارتهم النشاط بدون ترخيص، وكذلك 54 حالة جرى المرور عليهم وتلاحظ مطابقة شروط الترخيص.

وجرى تحرير 17 محضر إشغال طريق، و18 محضر نظافة عامة، و52 حالة إزالة بائع متجول، و48 إزالة إشغال فوري، و6 حالات إزالة لـ"غرزة شاي" مخالفة، و9 تندات بدون ترخيص، و25 إزالة لإعلانات مخالفة.