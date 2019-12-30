بوتين وميركل يناقشان هاتفيا الأوضاع في ليبيا بما في ذلك وساطة ألمانيا والأمم المتحدة

علن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ناقشا هاتفيا الأوضاع في ليبيا بما في ذلك وساطة ألمانيا والأمم المتحدة.

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