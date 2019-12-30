بوتين يعلن تأييد تسوية العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده تؤيد تسوية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإطلاق حوار يقوم على مصالح الطرفين. ذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" - في بيان اليوم الإثنين - أن ذلك جاء خلال برقية تهنئة أرسلها بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة العام الجديد.

أكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسئولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم.

وجدد الرئيس الروسي دعوته للرئيس ترامب لزيارة موسكو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ75 لـ"الحرب العالمية الثانية" في مايو المقبل.

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