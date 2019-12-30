الجرب يغزو إسطنبول

انتشر خلال ديسمبر الجاري مرض الجرب في تركيا بشكل لافت، حيث ارتفعت أعداد المصابين به، خلافًا للأعوام الماضية، ما يشكل مخاوف لدى العديد من الأشخاص، إضافة إلى أنه أصبح مقاومًا للعقاقير الطبية المتداولة في إسطنبول.

عن أسباب انتشار الجرب قال الأمين العام لغرفة أطباء إسطنبول، عثمان أوزتورك إن الدراسات التي أجريت على حالات الإصابة بمرض الجرب، كشفت أن المرض كسب مناعة تجاه العلاجات المتوفرة في البلاد.

وأكد "أوزتورك" في بيان حول الزيادة في حالات الجرب اكتسبت الطفيلية مقاومة للأدوية المعلنة، موضحًا أنه يوجد هناك أدوية مختلفة تستخدم للجرب، كالمستحضرات والمراهم، حسبما أفادت

الصحف التركية.

وأضاف، أنه في السنوات الأخيرة، كانت تلك الأدوية أكثر فعالية، بينما الحالات التي واجهناها هذا العام أكثر مقاومة.

ونقلت نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض، غمزى تاشجي آر، ادعاءات انتشار مرض الجرب في تركيا إلى البرلمان، مقدمة طلب إحاطة لوزير الصحة التابعة لحزب العدالة والتنمية.

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وأكدت غرفة الأطباء في إسطنبول، في بيان كتابي على ضرورة اتخاذ خطوات وقائية ضد مرض الجرب، بعنوان "نحذر أهالي إسطنبول فيما يتعلق بمرض الجرب".

وحذر الصيادلة الأتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج

مرض الجرب، بينما أوضحت وزارة الصحة أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية.

ونفى مدير صحة مقاطعة إسطنبول الدكتور نفى كمال ميمشو أوغلو المزاعم زيادة أعداد المصابين بالمرض في إسطنبول، قائلاً: إن "الجرب متواجد لكنه طبيعي، ولم يتم اكتشاف زيادة غير طبيعية مقارنة بالسنوات السابقة في الوقت الحالي".

وكانت صحيفة صباح التركية نشرت في تقرير لها يوم 13 ديسمبر الجاري، أسباب وطرق الوقاية من المرض.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن أن تنتقل الطفيليات من شخص لآخر عن طريق الاتصال الوثيق، مثل الاستلقاء على السرير نفسه، أو رفع اليدين.

ووفقًا لبيان مديرية الصحة في "كارابوك" الذي أوردته قناة "سي إن إن تركيا" أنه تم توفير وسائل العناية للمواطنين المصابين بـ"الجرب"، إضافة للطرق الوقائية الصحية.