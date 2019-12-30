الكرملين: واشنطن لم تبلغنا بالضربات على "كتائب حزب الله" بالعراق

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة لم تخبر روسيا بقصف مواقع "حزب الله" في العراق وسوريا.

أوضح المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو

تُقيم إيجابًا كل إجراءات تهدف لمحاربة الإرهاب، كما تقيم سلبًا كل إجراء قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات على 5 أهداف تابعة لـ"كتائب حزب الله" في أراضي كل من العراق وسوريا ردًا على الهجمات التي استهدفت القواعد الأمريكية في العراق في وقت سابق.