الحلبوسي يطالب بحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي

طالب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الأطراف كافة بضبط النفس، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي التي توجد بالأراضي العراقية.

ذكر بيان صباح اليوم الإثنين: "استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاعتداء الذي تعرضت له قطعات من الحشد

الشعبي، والذي أوقع عددًا من الشهداء والجرحى، معتبرًا هذا الاستهداف انتهاكًا لسيادة العراق"​​​.

وأضاف البيان: "في الوقت الذي نطالب الجميع بضبط النفس، نجدد دعوتنا بأن تكون جميع القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وأكد رئيس المجلس على "ضرورة الالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي التي تتواجد على الأراضي العراقية بطلب وموافقة من الحكومة، وأن تتوحد الجهود لإكمال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)".

وأعلن "الحشد الشعبي" العراقي، مساء الأحد، أن مواقع تابعة له تقع غرب محافظة الأنبار تعرضت لقصف أمريكي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.