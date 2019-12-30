البحرية الهندية تستعد لبناء 24 غواصة منها 6 نووية

تعتزم البحرية الهندية بناء 24 غواصة، بما في ذلك 6 غواصات نووية، لتعزيز أسطولها الحربي.
قدمت البحرية الهندية تقريرًا في البرلمان الهندي، جاء فيهأن "معظم الغواصات التقليدية التي لديها يزيد عمرها على 25 عامًا، و13 غواصة تتراوح أعمارها بين 17 و32 عامًا".
في الوقت الحالي، تملك البحرية 15 غواصة تعمل بالكهرباء والديزل، واثنتين نوويتين، هما "آي إن إس أريانت" و"إي إن إس شقرا". وهذه الغواصات هي من إنتاج روسي وفرنسي وألماني.
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