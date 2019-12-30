حجز أموال مسئولين محليين في العراق اتهموا بالفساد

كشفت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، عن تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بأعضاء مجلس محافظة واسط.
وذكر بيان للهيئة أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط أصدرت قرارابحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين أعضاء مجلس محافظة واسط كافة، وخاطبت المؤسسات ذات العلاقة بذلك من قبيل وزارة المالية ومديريات التسجيل العقاري في المحافظة والمرور والهيئة العامة للضرائب، فضلاً عن (الكُتَّاب العدول) وعقارات الدولة".
وأضاف أن "القضية تتعلق بحساب صندوق دعم المحافظة والصرف خلافا لتعليمات الموازنة العامة الاتحادية، بحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي أشار إلى أن مبالغ الصرف ناهزت مليار دينار".
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