السودان.. أحكام بإعدام 27 متهماً في قضية مقتل معلم

قضت محكمة سودانية، اليوم الاثنين، بإعدام 27 من أفراد جهاز المخابرات العامة، فيما يتصل بقتل معلم أثناء احتجازه في فبراير، خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في أبريل.

وتمثل القضية المرة الأولى التي يصدر فيها حكم إدانة من المحاكم فيما يتصل بالحملة على المظاهرات في الشهور التي سبقت وأعقبت الإطاحة بالبشير.

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