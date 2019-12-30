الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً بعد عمليات دهم بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينياً من الضفة الغربية، فجر اليوم، بعد عملية دهم وتفتيش، فيما أصيب 9 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق خلال مواجهات اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية في نابلس بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج .. بينما جرى إسعاف ستة آخرين ميدانياً إثر إصابتهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت قرب مقام يوسف.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أن 2500 مستوطن اقتحموا مقام يوسف فجراً لأداء طقوس تلمودية بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الذي اعتلى أسطح عدد من البنايات.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين بينهم طفلان وفتشت منازل واستولت على حاسوب في محافظة الخليل.

وفي السياق ذاته داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا ودير سامت وسعير وفتشت عدة منازل في ترقوميا.