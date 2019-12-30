كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يسعى لإعادة ضبط المحادثات التجارية مع واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت رويترز عن المفوض التجارى الجديد بالاتحاد الأوربى، الأيرلندى فيل هوجان، قوله اليوم الإثنين انه سيسعى لاعادة ضبط العلاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة حول عدد من القضايا المثيرة للجدل عندما يجتمع مع نظيره الامريكى للمرة الاولى الشهر القادم.

فقد فرضت إدارة ترامب تعريفة على الصلب الأوروبي والألمنيوم في منتصف عام 2018. كما فعلت الشيء نفسه مع منتجات الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار بسبب نزاع حول الإعانات لشركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص (AIR.PA)، وتهدد باتخاذ إجراءات ضد فرنسا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية.

وقال هوجان لصحيفة إيرش تايمز إنه تحدث إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر قبل عيد الميلاد مباشرة. ونقلت الصحيفة عنه قوله "اتفقنا على الاجتماع في واشنطن في منتصف يناير لمناقشة قائمة طويلة من القضايا التي تسبب توترًا في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.. لا جدوى من الخوض في تفاصيل حل المثيرات التجارية ما لم نتفق على وضع جدول أعمال تجاري مشترك".

وتابع قائلا "سوف أسعى إلى إعادة ضبط العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول قضايا مثل التعريفات على الصلب والألومنيوم وتهديد التعريفات الأمريكية استجابة للضريبة الرقمية في أوروبا".

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من الناحية النظرية، يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق لإزالة الرسوم الجمركية على الواردات، لكنهما عالقان بشأن المنتجات الزراعية، التي تقول واشنطن إنه يجب إدراجها وتقول بروكسل إنه لا يمكن إدراجها.

كما أنهم على خلاف بشأن عجز واشنطن في الذراع القضائي لمنظمة التجارة العالمية، وهو جزء حيوي من النظام التجاري العالمي.

وقد قالت المفوضية الأوروبية إن الكتلة ستعمل ككيان واحد على التعريفات الأمريكية المقررة على البضائع الفرنسية، وأن التهديد الصادر هذا الشهر بزيادة الرسوم الجمركية على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنزاع إيرباص سيجعل تحقيق التسوية امر أكثر صعوبة.

