كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تمدد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قررت الرئاسية التونسية، تمديد حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد اعتبارا من 3 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر المقبل.

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وورد بالأمر الرئاسي - الذي تم نشره بالجريدة الرسمية امس الجمعة - أن رئيس الجمهورية قرر تمديد حالة الطوارئ، بعد الاطلاع على الدستور، خاصة الفصل 77، وعلى الأمر رقم 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر الرئاسي رقم 134 لسنة 2019 والمؤرخ في الأول من أغسطس 2019 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

وكان الناصر قد أعلن في 2 أغسطس الجاري - تمديد حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 4 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل.