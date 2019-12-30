كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقة أسلحة من قواعد تابعة للجيش البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الإثنين، بأن وزارة الدفاع البريطانية اعترفت بسرقة قطع أسلحة وذخيرة من قواعد تابعة للجيش، وانتهى بعضها معروضا للبيع على مواقع للتجارة الإلكترونية.

وقالت وزارة الدفاع، إن 11 بندقية، و42 قطعة من الذخيرة المتفجرة، و 1153 رصاصة، اختفت من مخازن الجيش خلال العام الأخير، ولم يعرف مصيرها.

كما سرقت 8 بنادق و 1000 طلقة في عملية سطو واحدة وقعت داخل منشأة عسكرية تابعة للجيش في مرزيسايد، غربي إنجلترا.

واختفت بندقيتان من مركز تابع للجيش البريطاني، واختفت ثالثة أثناء تدريب في المياه العميق بويلز.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، تغطي البيانات المكشوف عنها الأسلحة المسروقة خلال الفترة من 26 سبتمبر 2018، إلى 30 سبتمبر 2019.

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وقال متحدث باسم شبكة مراقبة الأسلحة، وهي مجموعة تضغط من أجل تشديد الرقابة على الأسلحة النارية في بريطانيا " نلاحظ أنه من وقت لآخر تفقد أسلحة أثناء مناورات التدريب في المملكة المتحدة".

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن بعض هذه الأسلحة عرضت للبيع وبيعت بالفعل على موقع التجارة الإلكتروني "إي باي".

ويثير هذا الأمر مخاوف من أن تصل الأسلحة إلى أيدي جماعات إجرامية ومتطرفة قد تستخدمها في ارتكاب جرائم.

ولم تتوقف السرقات في الجيش البريطاني على الأسلحة، بل طالت أيضا سترات واقية من الرصاص ودراجات خاصة بالجبال وكاميرا عسكرية.