كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس سوريا الديمقراطية: الدول الأوروبية تتصرف بخجل مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رياض رادار، رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بتهريب مقاتلي داعش الإرهابي من السجون، خلال عدوانه على سوريا.

وأوضح "مرعي"، خلال حواره مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي في بداية العدوان التركي على سوريا، أصدر بيان يرفض خلاله هذا العدوان ويدينه، وهناك 28 دولة وقعت على هذا البيان، ولكن مشكلة الدول الأوروبية أنها مازالت تتصرف بخجل مع الدولة التركية، ونحن نحتاج لموقف صارم باتجاه هذه العدوان لتحجيم طموحات أردوغان، مشددًا على أن السياسة الأمريكية في المنطقة غير واضحة، وظهر ذلك خلال عدوان "أردوغان".

وتابع: "أننا الآن نحن أكثر تقربًا على الصعيد الدبلوماسي مع وزراء الخارجية والسفراء، وهذا تطور يمكن أن يبنى علاقات لصالح الحل السياسي في سوريا، ووقف تركيا عن إجرامها الحالي في المنطقة"، مشددًا على أن الحل العسكري يكون مع الدواعش والاعتداء على المنطقة، ولكن مع النظام السوري يكون الحل سياسي، منوهًا إلى أنه عقب التسوية السياسية في سوريا يريدوا خروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية.

