كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تعتزم بناء 24 غواصة بينها 6 نووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت البحرية الهندية، اليوم الإثنين، في تقرير قدمته للبرلمان، إنها تعتزم بناء 24 غواصة، بما في ذلك 6 غواصات نووية، لتعزيز أسطولها الحربي.

وأضافت البحرية الهندية: "معظم الغواصات التقليدية التي لديها يزيد عمرها عن 25 عاما. و13 غواصة تتراوح أعمارها بين 17 و32 عاما".

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تملك البحرية الهندية، في الوقت الحالي 15 غواصة تعمل بالكهرباء والديزل، واثنتين نوويتين، هما "آي إن إس أريانت" و"إي إن إس شقرا". وهذه الغواصات هي من إنتاج روسي وفرنسي وألماني.