أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || زعيم كوريا الشمالية يهدد بالحسم

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للوضع الاقتصادي الخطير. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا تعتقل العشرات من المشتبه بهم

اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص المشتبه في صلتهم بتنظيم داعش، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية، اليوم الإثنين. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الهند تعتزم بناء 24 غواصة بينها 6 نووية

قالت البحرية الهندية، اليوم الإثنين، في تقرير قدمته للبرلمان، إنها تعتزم بناء 24 غواصة، بما في ذلك 6 غواصات نووية، لتعزيز أسطولها الحربي.

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