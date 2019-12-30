كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة ركاب قطرية في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، في خبر عاجل لها، بهبوط اضطراري لطائرة ركاب قطرية في مطار بموسكو كانت متجهة من الدوحة إلى أوسلو.

وأقلعت طائرة الخطوط الجوية القطرية بوينغ 787 من الدوحة الساعة 05:02 بتوقيت موسكو ، وكان ينتظر أن تصل إلى أوسلو الساعة 11:35، لكنها نحو الساعة 07:30 أرسلت إشارة استغاثة عامة وهبطت في مطار دوموديدوفو قرب العاصمة الروسية موسكو.

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وبحسب مواقع "Flightradar" المتخصصة، قال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية: "الهبوط الاضطراري نفذ في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو بسبب خلل فني"، مشيرا إلى أن طائرة الخطوط الجوية القطرية من المتوقع أن تغادر موسكو بعد الساعة 16:00 بتوقيت موسكو.