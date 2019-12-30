كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعدو "ترامب" يصفون الضربات الأمريكية على العراق وسوريا بأنها "ناجحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف مسؤولون أمريكيون يوم الأحد، الغارات الجوية في العراق وسوريا ضد مجموعة ميليشيا تدعمها إيران بأنه كانت ناجحة، لكنهم حذروا من أنه "قد يتم اتخاذ" إجراءات إضافية "في المنطقة للدفاع عن المصالح الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو للصحفيين بعد مؤتمر صحفي مع "ترامب": "لن نقف أمام جمهورية إيران الإسلامية لاتخاذ إجراءات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ظهر "بومبيو"، ووزير الدفاع مارك إسبر والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، لفترة قصيرة في قاعة النادي للتعليق على الغارات الجوية.

ووصف "إسبر" الهجوم بأنه "ناجح"، لكنه قال، إن "ترامب" أبلغ بأنه يمكن تبرير رد عسكري إضافي.

وقال "إسبر": "ناقشنا معه الخيارات الأخرى المتاحة، أود أن أشير أيضًا إلى أننا سنتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة لضمان تصرفنا دفاعًا عن النفس وردع المزيد من السلوكيات السيئة من جماعات الميليشيات أو من إيران".

كما قال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الضربات نفذت بواسطة طائرات مقاتلة من طراز F-15.

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نفذ الجيش الأمريكى الضربات يوم الاحد ضد جماعة كتائب حزب الله، ردًا على مقتل مقاول مدنى أمريكى فى هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية عراقية.

تم إحاطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل كبار مستشاريه للأمن القومي بعد الضربات التي استهدفت نادي مار لاغو في بالم بيتش، فلوريدا.

وقالت مصادر أمنية وميليشيات عراقية، إن 25 من مقاتلي الميليشيا على الأقل قتلوا وأُصيب 55 آخرون على الأقل في أعقاب ثلاث غارات جوية أمريكية على العراق يوم الأحد.

وأضافت المصادر، أن أربعة قادة محليين على الأقل من كتائب حزب الله كانوا من بين القتلى، مضيفين، أن إحدى الغارات استهدفت مقر قيادة الميليشيا بالقرب من حي القائم الغربي على الحدود مع سوريا.

وقال البنتاجون، إنه استهدف ثلاثة مواقع لجماعة الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران في العراق وموقعين في سوريا. واشتملت المواقع على مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة التي استخدمتها المجموعة للتخطيط لشن هجمات على قوات التحالف وتنفيذها.

كانت الولايات المتحدة قد اتهمت كتائب حزب الله بتنفيذ ضربة تضم أكثر من 30 صاروخًا يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل المقاول المدني الأمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية بالقرب من مدينة كركوك الغنية بالنفط.