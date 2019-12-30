كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقطع فيديو يثير جدلا في الأردن.. والسلطات تتدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وصفوه النشطاء بأنه لا أخلاقي، أثار جدلًا واسعًا في الأردن، ما دفع السلطات للتدخل.

وقادت التحقيقات في الفيديو اللاأخلاقي لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، وتبين أنهم غادروا البلاد، حسبما أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن.

وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن المعلومات التي يجري تداولها كاذبة ومغلوطة.

Advertisements

وكانت مديرية الأمن العام، قد حذرت المواطنين من تداول أو نشر مثل تلك الفيديوهات، لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية، إضافة إلى ضرورة عدم نشر أي بيانات أو معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية.

وأهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة أو تصوير أي مخالفة قانونية اللجوء على الفور إلى عناصر أقرب مركز أمني والإبلاغ عنها، وتسليمهم كل ما لديه حولها، وعدم نشرها وتداولها تحت أي ظرف، نقلًا عن صحيفة الرأي.