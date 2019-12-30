كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أدميرال إيراني: يجب على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة تدريجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اللواء الإيراني حسين خانزادي، قائد البحرية الإيرانية، بأن "حقبة الغزو التي قام بها الأمريكيون في المنطقة قد انتهت ويجب عليهم مغادرة المنطقة تدريجيًا".

متحدثاً على هامش التدريبات البحرية الإيرانية الروسية الحالية يوم الأحد، قال "خانزادي"، أيضا، إن التدريبات تعكس تطور العلاقات الثلاثية "على أعلى مستوى".

وأضاف "خانزادي": "عندما تجري القوات العسكرية تدريبات، فهذا يعني أن التدابير في الجوانب السياسية والاقتصادية والجوانب الأخرى قد نفذت جيدًا واليوم نشهد هذا التمرين المهم والكبير الذي يهدف إلى تعزيز الأمن في المنطقة".

وحذر من أن أولئك الذين يريدون "فرض ترتيبات أمنية غير مرغوب فيها، مثل الأمريكان وأتباعهم الجانبية، سوف يتلقون رسالة مهمة للغاية من هذه التدريبات".

في يوم الجمعة، بدأت روسيا وإيران والصين أول مناورات بحرية مشتركة على الإطلاق في شمال المحيط الهندي وخليج عمان، في ما وصفه المتحدث باسم البحرية الإيرانية غلام رضا تهاني بأنه رسالة "السلام والصداقة والأمن المستقر". Advertisements

جاءت هذه التصريحات، بعد أن قال المتحدث باسم البحرية الإيرانية غلام رضا تهاني، الأسبوع الماضي، إن التدريبات، التي تحمل الاسم الرمزي "حزام الأمان البحري"، ستغطي مساحة 17 ألف كيلومتر [10562 ميل]، تمتد من ميناء شاباهار إلى الجزء الشمالي من المحيط الهندي.

وقال "تهاني": "إن رسالة التدريب هذه هي السلام والصداقة والأمن المستقر"، مضيفًا: "لأول مرة منذ انتصار الثورة الإسلامية [1979] تجري إيران مناورات مع قوتين بحريتين عالميتين على هذا المستوى".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن التدريبات ليست موجهة إلى دول أخرى، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، أن التدريبات لا صلة لها بالتوترات الأخيرة في المنطقة.

وتجري المناورات وسط محاولات الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لتوفير الأمن البحري بالقرب من المياه الإيرانية، وسلسلة من الحوادث في مضيق هرمز، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط، التي ألقت عليها لندن وواشنطن اللوم على طهران، التي نفت الاتهامات باستمرار.

في حين انضمت المملكة المتحدة وأستراليا وألبانيا والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة إلى التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة، اختار حلفاء واشنطن الألمان والفرنسيون عدم المشاركة.

وتبحث اليابان بدورها في إرسال قوة بحرية صغيرة إلى المنطقة للقيام بعملية أمنية مستقلة منحتها إيران للمضي قدمًا.