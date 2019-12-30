الرينة: اعتقال شاب احتجز كلابا بظروف سيئة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت الشرطة منزل شاب في قرية الرينة، واقتادته للتحقيق، في ظروف احتجازه كلابا بظروف سيئة، يوم أمس الأحد.

ووفقا للشرطة فإنها رصدت أثناء البحث في المنطقة القريبة من منزل الشاب عدة أقفاص حديدية بداخلها 9 كلاب بالغة و5 جراء من نوعي "بيتبول" و"هاسكي" مع إصابات في الوجه والجسم.

وأضاف أنه جرى احتجاز الكلاب والجراء في ظروف قاسية وسيئة، دون تغذية مناسبة ودون أي ظروف معيشية أساسية في أقفاص صغيرة وقذرة ومليئة بالقمامة والبراز. وجرى مصادرة الكلاب والجراء.

يذكر أن البيتبول كلب هجين من مجموعة كلاب، يتميز بقوة وشراسة كبيرة، وهاسكي نوع من الكلاب المستخدمة في المناطق التي تتساقط فيها الثلوج، وهذا النوع من الكلاب السيبيرية من فصيلة الكلاب الرشيقة وعالية التحمل، تولد هذه الكلاب بشخصية مرحة وخطيرة وعلى الرغم من أنها تمتلك طاقة عالية وأحيانا شديدة إلا أنها يمكن أن تكون لطيفة وحنونة في حال تم تقديم الرعاية المناسبة لها.