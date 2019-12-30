مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.
واستنفرت شرطة الاحتلال عناصر الوحدات الخاصة الذين انتشروا في ساحات الحرم لتوفير الحراسة والحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم لساحات الأقصى.
ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 168 مستوطنا من بينهم 62 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من ساحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وأوضحت أن 5 عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا أيضا المسجد، فيما أدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في ساحات الأقصى، وتحديدا قبالة قبة الصخرة وفي منطقة مصلى "باب الرحمة"، كما تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
وفي المقابل، تواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، وتمنع بعضهم من دخوله، فيما تحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وخاصة النساء والشبان.
وتزداد وتيرة الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية، حيث شهد الأسبوع الأخير اقتحامات جماعية للمستوطنين بمناسبة ما يسمى عيد "الحانوكاه"، بحيث يتخلل الاقتحامات استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال للمستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أية قيود.
وأفادت وسائل إسرائيلية أن 897 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى الأسبوع الماضي في الأيام الأولى من عيد "الحانوكاه".
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