إليكم قائمة أفضل 5 مسلسلات وأفلام على "نتفليكس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مع نهاية هذا العام، نرشح لكم قائمة أفضل أفلام ومسلسلات على منصة بث المحتوى الترفيهي "نتفليكس"، والتي يشترك بها ملايين حول العالم، ويتأثرون بما تقدمه من كم هائل من أفلام ومسلسلات وبرامج ووثائقيات.

إليكم أفضل 5 أفلام ومسلسلات، لاقت استحسانًا حول العالم، عرضتها "نيتفلكس"، وشاركت بإنتاج قسم منها، ولم نحصر القائمة في نوع واحد من الأفلام والمسلسلات، لذلك ستجدون الدراما، والكوميديا، والإثارة النفسية.

The Irishman

هو فيلم جريمة ملحمي أميركي من إخراج وإنتاج مارتن سكورسيزي، وكتابة ستيفن زايليانو من بطولة الممثلين روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي.

وبلغت ميزانية فيلم "الإيرلندي"، الذي أنتجته "نتفيلكس"، 160 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون منافسا رئيسيا في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، المقام في شهر شباط/ فبراير 2020.

ويدور الفيلم حول قصة سائق شاحنة يدعى فرانك شيران (دي نيرو)، الذي يصبح قاتلا مأجورا لدى راسل بوفالينو (بيشي) وعائلة بوفالينو الإجرامية، ومرافق لرئيس أخوية سائقي الشاحنات، جيمي هوفا، ولعل أكثر ما يعبر عن ملامح حياة العصابات هو اقتباس من الفيلم لشخصية فرانك شيران:

"أنا أعني، أعتقدت أنه لربما إمتلك محطة البنزين، بسبب انه يمتلك شيئًا، تستطيع أن ترى ذلك، وبالفعل تبين انه يملك كل شارع محطة البنزين".

Glow

وهو مسلسل تلفزيوني كوميدي درامي أميركي تم إنشاؤه بواسطة Liz Flahive و Carly Mensch لـ Netflix. وتدور أحداثه حول عدّة شخصيات نسائية خيالية، أي غير حقيقية، يلعبن دور مصارعات في الثمانينات، ويتكون الموسم الأول من 10 حلقات وتم إصداره في 23 تموز/ يونيو 2017.

ولعل ما يصف ما يدور في الفيلم،هو اقتباس لأحد المصارعات في الفيلم:

"ما أنا مهتمة به، هي الأدوار المهمة، وليس سكرتيرة تخبر زوجة رئيس العمل، أن تنتظر على الخط الثاني".









When They See Us

هو مسلسل تلفزيوني درامي أميركي، تم إعداده وإخراجه من قِبل إيفا ديفورني، والذي تم عرضه لأول مرة في أربعة حلقات في 31 مايو 2019، ويركز مسلسل "عندما يرونا"، الذي يُعرض على "نتفليكس"، على تفاصيل قصّة خمسة مراهقين مشتبهين باغتصاب ومحاولة قتلة امرأة بيضاء، لسببين وحيدين فقط، لون بشرتهم غير البيضاء، وولادتهم في أحد أحياء الفقر في مدينة نيويورك.

وبالإضافة إلى الحرفية العالية في عرض قصّة المراهقين الخمسة، يخوض المسلسل في تفاصيل الواقعة بطريقة تربط بين الأوضاع السياسية والاجتماعية للفئات المهمشة في الولايات المتحدة أثناء المحاكمة التي اشتهرت على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وتعليقات رجل الأعمال دونالد ترامب عليها عام 1989، أثناء حدوثها، في إشارة إلى ازدياد سوء هذه الأوضاع بعد أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة منذ عامين.

Better Call Saul

هو مسلسل درامي بدأ بثّهُ على قناة "AMC" في الثامن من شباط/ فبراير 2015، من تأليف فينس غيليغان، وبيتر غولد ومُشتقٌ من مسلسل الشهير.

وهذا العمل من بطولة بوب أودينكيرك، وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عامَ 2002 حيث يركز على شخصية المحامي غير المعروف آنذاك، سول غودمان، قبل ستة أعوام من تعرفه على بطل مسلسل Breaking Bad، والتر وايت.

وحازَ المُسلسل على تقييمات إيجابيّة من النُقّاد حول العالم، وقد حازَ على عددٍ من الترشيحاتِ والجوائِز من أبرزها أربَعُ ترشيحات لجوائز "إيمي برايم تايم". وقد سجّلت افتتاحيّة المسلسل في أوّل عرضٍ لها أعلى نسبَة مُشاهَدة لافتتاحية في تاريخ القنوات التلفزيونية.





You

مسلسل إثارة نفسية أميركي من تأليف جريج بيرلانتي، وسيرا غامبل. واقتُبس موسمه الأول من رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتبة كارولين كيبنيس، ويتتبع قصة جو غولدبيرج (بين بادغلي)، وهو مدير مكتبة في نيويورك يقع في حب إحدى زبائن المكتبة، والتي تُدعى جوينفير بيك (إليزابيث لايال)، وسرعان ما يصبح مهووس بها. يتّخذ شابّ وسيم تدابير جنونيةً ليفرض بها نفسه على حياة من فُتِن بهم. ويعرض المسلسل من خلال هذه الشخصية، ما إذ كان عملية الملاحقة على الإنترنت هي أمر أخلاقي، نظرًا لعواقبه الوخيمة التي تلقاها الشخصية الرئيسية.