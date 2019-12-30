شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى أمنية بإب.. العثور على جثة مجهولة لمواطن واعتداء على منزل آخر والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن فوضى أمنية تشهدها المحافظة.

وأضافت المصادر، أنه تم العثور على جثة مجهولة لمواطن عثر عليه قتيلا في منطقة الشراعي بمديرية جبلة جنوب غرب محافظة إب. Advertisements ويأتي هذا وسط فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. إلى ذلك، استهدف مسلحون منزل المواطن أحمد عبدالخالق في منطقة المجمعة بمديرية ريف إب، الساعة2.30 بعد منتصف الليل، في ظل فوضى أمنية تشهدها المديرية.

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