شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعلن قصف 5 مواقع لـ«حزب الله» بالعراق وسوريا بطائرات مسيرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن عددًا من عناصر ما يسمى كتائب حزب الله في العراق قتلوا وأصيب آخرون في قصف جوي نفذه الجيش الأمريكي اليوم على خمس مقرات تابعة للحزب في العراق وسوريا.
وأوضح البيان أن الهجوم جاء لإضعاف قدرة الحزب على تنفيذ هجمات ضد قوات التحالف، وأن القصف نفذ بواسطة طائرات مسيرة عن بعد “درونز”.
وأفاد مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان في تغريدة له بأن “الولايات المتحدة شنت ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد خمس منشآت لكتائب حزب الله ردًا على الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف”.
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