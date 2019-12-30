شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال في هجوم لمليشيا الحوثي بالضالع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات من بينهم أطفال، في هجوم نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم الأحد، استهدف عرضا عسكرياً في معسكر بمحافظة الضالع اليمنية.

ورجحت مصادر أن تكون الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً على المعسكر الواقع في وسط مدينة الضالع، وذلك بعد لحظات من انتهاء حفل لتخريج دفعة جديدة من قوات الحزام الأمني، ومغادرة عدد من القيادات العسكرية للمنصة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الضحايا عدداً من الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من موقع الهجوم، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى نظراً لأن بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة.