شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: نجاح الضربات ضد كتائب حزب الله الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أن الضربات التي شنتها القوات الأمريكية ضد منشآت تابعة لكتائب حزب الله الإرهابية كانت ناجحة.

وقال أسبر في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس: سنتخذ إجراءات إضافية ضرورية للتأكد من أننا نتصرف في إطار دفاعنا عن النفس ونردع المزيد من السلوك السيئ من قبل ميليشيات تابعة لإيران.

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن يوم الجمعة الماضي أن متعاقدًا مدنيًا أمريكيًا قتل في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمالي العراق وادى كذلك إلى إصابة عدد من عناصر الخدمة الأمريكيين وأفراد عراقيين.