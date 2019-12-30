الداخلية: تعرض شخصين الى حادث سقوط من اعلى بناية المطعم التركي ببغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن تعرض شخصين الى حادث سقوط من اعلى بناية المطعم التركي ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شخصين تعرضا الى حادث سقوط من اعلى بناية المطعم التركي ضمن منطقة الباب الشرقي ببغداد، مما ادى الى اصابتهما".

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واضاف انه "تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج".

وتابع انه "تم العثور على جثة محترقة بالكامل متروكة على ضفاف نهر دجلة أسفل جسر الاحرار مقابل شارع الرشيد"، لافتا الى ان "التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث".