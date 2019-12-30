بالصور.. الشرطة المجتمعية تطلق حملة واسعة لدعم المنتج الوطني

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اطلقت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية حملة واسعة شملت معظم المحافظات لدعم الصناعة والمنتج المحلي.
وبحسب بيان صادر عن الداخلية، فأن مفارز الشرطة المجتمعية الجوالة انتشرت في اسواق ومناطق العاصمة بغداد واغلب محافظات البلاد لتشجيع المواطنين على اقتناء المنتجات محلية الصنع كما قامت بزيارات ميدانية لعدد من المصانع الحكومية والاهلية لتقديم الدعم والاسناد لها وحثها على الاهتمام بالمنتجات من حيث النوعية والسعر بغية منافسة المنتجات المستوردة والحصول على قناعة وذوق المستهلك.
من جانبه بين مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، ان مفارزه في بغداد والمحافظات نظمت حملات توعوية لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات محلية الصنع وحثهم على الترويج لها والتثقيف عليها.
من جانبه بين مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، ان مفارزه في بغداد والمحافظات نظمت حملات توعوية لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات محلية الصنع وحثهم على الترويج لها والتثقيف عليها.
واعتبر العطية، عودة الحياة للمصانع العراقية يصب في دعم الناتج الوطني وميزانية البلد وسيسهم بشكل كبير في القضاء على بطالة الايدي العاملة وتحقيق الرفاه والانتعاش الاقتصادي للبلد والمواطنين.
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