المحلاوي: منفذ القائم يعمل بصورة طبيعية رغم القصف الأميركي

وقال المحلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، يعمل بصورة طبيعية ولم يشهد أية عملية إغلاق على خلفية استهداف الطيران الأميركي للقوة من الحشد الشعبي في منطقة المشاريع الزراعية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا".وأضاف، أن "الوضع الأمني في عموم أحياء القضاء وصولاً إلى الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر ولم يشهد أي خرق أمني"، مشيراً إلى أن "قوات الحشد الشعبي المتمركزة في بعض مناطق القضاء اتخذت تدابير أمنية مشددة تحسباً لأي طارئ".

يذكر أن القوات الأميركية نفذت، أمس الأحد (29 كانون الأول 2019)، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 ب‍الحشد الشعبي أدت إلى استشهاد 25 منتسباً وإصابة 51 آخرين بجروح، بحسب ما أعلنه الحشد الشعبي.