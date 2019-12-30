الكتب الاكثر مبيعاً لعام 2019.. وما الرواية التي احتلت المرتبة الاولى؟

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية.. فقد تصدر كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر القائمة، وجاء كتاب "ثلاث نساء" لليزا تاديو في المركز الثاني، وفي المركز الثالث حل كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما، بينما احتل كتاب "تكميم الصحافة" لمارك ليفين في المركز الرابع.

جدير بالذكر أن أحداث رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" تدور في الفترة ما بين 1952 إلى عام 1970، حول "كيا كلارك" منذ أن كان عمرها 6 سنوات إلى 25 سنة، وهي تكبر بمفردها في كوخ، في مستنقعات ولاية كارولينا الشمالية، بعد أن هجرتها عائلتها، وتتعلم "كيا كلارك" من الحياة البرية التي تحيط بها، حتى إنها اكتسبت مهارات الصيد؛ لإطعام نفسها، ولبيعها لأصحاب المتاجر في البلدة خارج المستنقع الذي تعيش فيه.

وكإنسان لا يعرف غير الطبيعة فقط، أخذت "كيا كلارك" مرجعيتها الحياتية من بيئتها المحيطة بها، وكانت ملاحظتها أن جميع الحيوانات والطيور الأم تعود دائماً إلى صغارها وتقودها بشكل دائم، لذا اعتقدت أن عزلتها ستكون موقتة، وعندما أصبحت مراهقة؛ جذبت انتباه اثنين من أبناء المدينة، وهما: "تيت" من الطبقة العاملة، و"تشيس" الصبي المتكبر.

وفي عام 1969، توفي شاب بشكل مثير للريبة، في المستنقع الذي تعيش فيه "كيا كلارك"، ويدين الشهود المتعصبون "فتاة المستنقعات"، مع تزايد الشكوك التي تجعل الناس البيض يكرهونها لكونها "سمراء"، ومن هنا تتوالى الأحداث. وقد استعانت الكاتبة بفترة زمنية وهي الخمسينيات والستينيات؛ لتوضح مدى الانقسام العنصري والاجتماعي المعقد ذي الصلة بالسياسة والبيئة المعاصرة في تلك الحقبة، وبالتالي هذه المواضيع ستصل إلى جمهور كبير، وهذا ما جعل الرواية تتصدر الأكثر مبيعاً خلال الثلاثة أشهر الماضية.