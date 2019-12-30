الكتب الاكثر مبيعاً لعام 2019.. وما الرواية التي احتلت المرتبة الاولى؟

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هناك العديد من الروايات التي نجحت بشكل كبير في جذب القارئ إليها حتي أصبحت الروايات الأكثر مبيعاً في العالم وذلك بسبب ما تحتويه من أفكار وإبداع يلامس القارئ ويشده لاقتنائها، تعرفوا إلى الروايات الأكثر مبيعاً لعام 2019، وقفاً لما كشفته صحيفة نيويورك تايمز.
الروايات الأكثر مبيعاً لعام 2019
احتلت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا أوينز، المرتبة الأولى، على مدار 39 أسبوعاً، في قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر ثراءً أدبياً وأكثر مبيعاً.
فيما احتلت رواية "المتاهة" لكاثرين كولتر المركز الثاني، وثالثا حلت رواية "صنيع واحد طيب" لديفيد بالدتشي، بينما جاءت رواية "عصر أسود" بقلم بيرسي براون في المركز الرابع، وكان المركز الخامس والأخير لرواية "الفتاة الجديدة" لدانيل سيلفا.
أما على مستوى الأعمال غير الأدبية.. فقد تصدر كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر القائمة، وجاء كتاب "ثلاث نساء" لليزا تاديو في المركز الثاني، وفي المركز الثالث حل كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما، بينما احتل كتاب "تكميم الصحافة" لمارك ليفين في المركز الرابع.
وجاء كتاب "الرواد" لديفيد ماكولوغ في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.
الرواية التي تصدرت قوائم الأكثر مبيعاً
جدير بالذكر أن أحداث رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" تدور في الفترة ما بين 1952 إلى عام 1970، حول "كيا كلارك" منذ أن كان عمرها 6 سنوات إلى 25 سنة، وهي تكبر بمفردها في كوخ، في مستنقعات ولاية كارولينا الشمالية، بعد أن هجرتها عائلتها، وتتعلم "كيا كلارك" من الحياة البرية التي تحيط بها، حتى إنها اكتسبت مهارات الصيد؛ لإطعام نفسها، ولبيعها لأصحاب المتاجر في البلدة خارج المستنقع الذي تعيش فيه.
وكإنسان لا يعرف غير الطبيعة فقط، أخذت "كيا كلارك" مرجعيتها الحياتية من بيئتها المحيطة بها، وكانت ملاحظتها أن جميع الحيوانات والطيور الأم تعود دائماً إلى صغارها وتقودها بشكل دائم، لذا اعتقدت أن عزلتها ستكون موقتة، وعندما أصبحت مراهقة؛ جذبت انتباه اثنين من أبناء المدينة، وهما: "تيت" من الطبقة العاملة، و"تشيس" الصبي المتكبر.
وفي عام 1969، توفي شاب بشكل مثير للريبة، في المستنقع الذي تعيش فيه "كيا كلارك"، ويدين الشهود المتعصبون "فتاة المستنقعات"، مع تزايد الشكوك التي تجعل الناس البيض يكرهونها لكونها "سمراء"، ومن هنا تتوالى الأحداث. وقد استعانت الكاتبة بفترة زمنية وهي الخمسينيات والستينيات؛ لتوضح مدى الانقسام العنصري والاجتماعي المعقد ذي الصلة بالسياسة والبيئة المعاصرة في تلك الحقبة، وبالتالي هذه المواضيع ستصل إلى جمهور كبير، وهذا ما جعل الرواية تتصدر الأكثر مبيعاً خلال الثلاثة أشهر الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكتب الاكثر مبيعاً لعام 2019.. وما الرواية التي احتلت المرتبة الاولى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.