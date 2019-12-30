الادعاء العام يوجه رئاسات الاستئناف الاتحادية بإعلامها بنتائج حوادث التظاهرات

اصدرت رئاسة الادعاء العام التابعة لمجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، كتاباً وجهت فيه رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة لاعلامها بنتيجة الاجراءات القانونية المتخذة بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين والقوات الامنية والاعتداء على وسائل الاعلام. وقال مجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان رئاسة الادعاء العام اوعزت الى الهيئات التحقيقية القضائية المشكلة على سرعة انجاز التحقيق بهذا الصدد خلال التظاهرات التي شملت عدد من المحافظات.



واضاف ان توجيه الادعاء العام صدر بناءً على الامر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى الخاص بتشكيل هيئات تحقيقية قضائية في كل محافظة من المحافظات التي وقعت فيها التظاهرات منذ تشرين الاول الماضي.



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