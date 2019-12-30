2019-12-30 | 11:01
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أكد مدرب نادي الزوراء، باسم قاسم، موافقته على طلب الاستغناء الذي تقدم به اللاعب عماد محسن تمهيداً لانتقاله إلى خارج العراق.
وقال قاسم في حديث لـ الخليج 365، "حاولنا أن نثني عماد محسن عن قراره في مغادرة الفريق، لكن إصراره على المغادرة أجبرنا بمنحه كتاب الاستغناء".
وأوضح أنه "لا توجد لدى اللاعب أية مشكلة مادية، لأن النادي سلمه الدفعة الأولى بالكامل عند التوقيع مباشرة رغم الضائقة المادية التي يعاني منها النادي".
يذكر أن محسن انتقل الى صفوف النوارس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من القوة الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد محسن يصر على مغادرة النوارس والكادر التدريبي يمنحه الضوء الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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