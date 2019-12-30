عماد محسن يصر على مغادرة النوارس والكادر التدريبي يمنحه الضوء الأخضر

وكان محسن قد تقدم بطلب رسمي لمنحه كتاب استغناء من قبل إدارة النادي، أمس الأحد.

وقال قاسم في حديث لـ الخليج 365، "حاولنا أن نثني عماد محسن عن قراره في مغادرة الفريق، لكن إصراره على المغادرة أجبرنا بمنحه كتاب الاستغناء".



وأوضح أنه "لا توجد لدى اللاعب أية مشكلة مادية، لأن النادي سلمه الدفعة الأولى بالكامل عند التوقيع مباشرة رغم الضائقة المادية التي يعاني منها النادي".

يذكر أن محسن انتقل الى صفوف النوارس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من القوة الجوية.