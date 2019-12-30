سائرون: العبادي يعيش عقدة خسارة منصب رئيس الوزراء ويحاول تضليل الرأي العام

اعتبر تحالف سائرون، الاثنين، تصريحات رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي "مؤسفة وغير مسؤولة، وفيما اشار الى انه يعيش عقدة خسارة منصب رئيس الوزراء، اكد انه يحاول تضليل الرأي العام.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "لقد استمعنا لتصريحات حيدر العبادي المؤسفة وغير المسؤولة بخصوص تشكيل الحكومة وإتهام تحالف سائرون بما لايليق به لأن ما ذكره مجانب للواقع وبعيد عن الصواب"، مبينا انه "يحاول تضليل الرأي العام لتزييف الحقائق".

واضاف انه "يعيش عقدة خسارة منصب رئيس مجلس الوزراء مما انعكس على طريقة حديثه"، لافتا الى انه "كان الاولى به ان يكون اكثر حصافة واتزانا سيما انه صاحب تجربة في الحكم ويعرف كل تفاصيل ادارة الدولة".

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وتابع "كنا ننتظر من العبادي ان يحدثنا عن الخمسة عشر سنة الماضية من عمر الوطن ومن هي الجهة التي (حلبت الدولة) وتغولت في جميع مفاصلها وكانت سببا في تفشي الفساد والفقر وانعدام الخدمات رغم الموازنات الانفجارية حتى وصل العراق الى حافة الهاوية ان لم يكن قد وقع فيها".

واكد التحالف ان "الخطاب المأزوم الذي تجيده عجائز السياسة لن يثنينا عن مشروعنا الاصلاحي ولن نلتفت الى ترهات المأزومين والمفلسين سياسيا واجتماعيا"، موضحا انه "ليس جديدا ان نتعرض الى اتهام باطل وفرية سخيفة وكما قيل (رمتني بدائها وانسلت)".

واعتبر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في لقاء متلفز يوم امس الاحد، ان تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "حلب" حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فيما لفت إلى أن الصدر اختار عبد المهدي من بين ثلاثة أسماء مطروحة لرئاسة الوزراء.