إصابة شابين في إطلاق نار وطعن بلندن

أصيب شابان بجروح بالغة أحدهما حالته حرجة في حادث إطلاق نار وطعن في مقاطعة والتهامستو شمال شرقي لندن، وفق إعلام محلي.



وذكرت صحيفة "إندبندنت"، الإثنين، أن صبيا يبلغ من العمر 17 عاما تعرض لإطلاق النار وطعن، بينما تعرض شاب يبلغ من العمر 18 عامًا لإطلاق الرصاص أيضًا في شارع سانت جيمس، بمقاطعة والتهامستو، ليل الأحد.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الضحية الأصغر يرقد في حالة حرجة في مستشفى شرقي لندن.

بينما قالت الشرطة إن الضحية الثانية في حالة مستقرة في المستشفى، ولا يعتقد أن إصاباته تعرض حياته للخطر.

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وأشارت الشرطة إلى أنه لم تكن هناك أي اعتقالات، ولم تتضح دوافع الهجوم.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "تم استدعاء الشرطة في الساعة 10:30 مساء الأحد، 29 ديسمبر/كانون الأول بعد بلاغ عن رجل يعاني من إصابة بعيار ناري في شارع سانت جيمس في والتهامستو، حضر الضباط وبينهم الضباط المسلحون.





وأشار المتحدث إلى أنه في هذه المرحلة المبكرة، يعتقد أن الضحيتين تعرضا للهجوم في الشارع".

وأضاف: "لا يزال مسرح الجريمة على حاله، تم إبلاغ خبراء الجريمة من وحدة شرطة العاصمة المختصة (ترايدنت)"، دون تفاصيل إضافية حول الدافع وراء الهجوم أو وجود مشتبه بهم.