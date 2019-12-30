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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إسرائيل.. شجار بالأيدي بين أنصار نتنياهو وساعر
الإثنين 30 ديسمبر 2019
اندلع شجار بالأيدي بين أنصار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه على رئاسة حزب الليكود، جدعون ساعر، في احتفال بعيد الحانوكا (الأنوار) اليهودي.
وقالت قناة ”كان“ الإسرائيلية الرسمية إن الشجار اندلع في احتفال أقامه الليكود، مساء الأحد، في تل أبيب، لإشعال الشمعة الثامنة والأخيرة لعيد الحانوكا الذي يحتفل به اليهود على مدى 8 أيام.
ونشرت القناة على حسابها بموقع ”تويتر“ مقطع فيديو يظهر شجارا بين شخصين، طرح أحدهما الآخر أرضا، وسط محاولة البعض السيطرة على الوضع.
ولم تشر القناة ما إن كان الشجار وقع قبل أم بعد وصول نتنياهو وساعر إلى المكان للمشاركة في الحفل.
إلا أنها قالت إن دخول ساعر إلى قاعة الاحتفال أثار ضجة واسعة، واستقبله مناصرو نتنياهو بهتافات ”بيبي بيبي (الاسم المفضل لنتنياهو لدى أنصاره)“، و“أنت عار“.
وأضافت أن ساعر ظهر محاطا بالحراس، كي يتمكن من الوصول بسلام إلى الجزء المخصص في القاعة للوزراء وأعضاء الكنيست.
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