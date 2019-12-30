عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هل من الممكن شراء أسلحة بريطانية على الإنترنت تفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، عن سرقة عدد من قطع الأسلحة والذخيرة، من قواعد تابعة للجيش، وعرض بعضها للبيع على مواقع للتجارة الإلكترونية.



وذكرت الدفاع البريطانية، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن 11 بندقية، و42 قطعة من الذخيرة المتفجرة، و1153 رصاصة، اختفت من مخازن الجيش خلال الفترة من 26 سبتمبر 2018، إلى 30 سبتمبر 2019، ولم يعرف مصيرها حتى الآن.

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بدوره، أشار المتحدث باسم شبكة مراقبة الأسلحة في بريطانيا، إلي "اختفاء بعض الأسلحة أثناء مناورات التدريب في المملكة المتحدة".

وأضاف "لا أتذكر أنني شاهدت تقريرا عن استعادة الجيش لأسلحة مفقودة"، لافتا إلى أنه "تم سرقة 8 بنادق و1000 طلقة في عملية سطو واحدة، وقعت داخل منشأة عسكرية تابعة للجيش في مرزيسايد، غربي إنجلترا".

وتابع "ولم تتوقف السرقات في الجيش البريطاني على الأسلحة، بل طالت أيضا سترات واقية من الرصاص ودراجات خاصة بالجبال وكاميرا عسكرية".