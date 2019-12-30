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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عام من الإنجازات.. أبرز ما قدمته الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي

الإثنين 30 ديسمبر 2019

استعرضت وزارة الخارجية أبرز إنجازات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2019 وأهدافها خلال عام 2020، وذلك على مختلف المحاور الإقليمية والعربية والدولية.



وعلى صعيد الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، جاءت الإنجازات الدبلوماسية كالتالى:

1- الإعداد للمشاركة المصرية في الدورة الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي (أديس أبابا، فبراير 2019)، والتي تسلم فيها الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، لمدة عام اعتبارًا من فبراير 2019. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتولى فيها مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ تدشينه بصورته الحالية في 2002. هذا، ونجحت مصر في تمرير قرارين هامين خلال قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019؛ الأول خاص بتولي السيد رئيس الجمهورية ريادة ملف تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاعات؛ والثاني خاص باستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.

2- الإعداد للمشاركة المصرية في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي عُقدت يوم 7 يوليو 2019 بنيامي - النيجر تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية، بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ في مايو 2019، وهي أحد إنجازات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، فضلًا عن الإعداد للمشاركة المصرية في القمة التنسيقية الأولى بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، التي عُقدت يوم 8 يوليو 2019 في نيامي، بالنيجر تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية.

3- الإعداد للمشاركة المصرية في القمة السابعة للتيكاد (مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا)، والتي ترأسها رئيس الجمهورية بشكل مشترك مع رئيس وزراء اليابان، بصفة سيادته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019، في مدينة "يوكوهاما" اليابانية.

4- الإعداد للمشاركة المصرية في قمة روسيا أفريقيا الأولى، والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، اللذين عُقدا يومي 23 و24 أكتوبر 2019 في مدينة "سوتشي" الروسية، حيث ترأس رئيس الجمهورية القمة بشكل مشترك مع الرئيس الروسي، بصفة سيادته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

5- نظمت وزارة الخارجية النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة (11 - 12 ديسمبر 2019) بمدينة أسوان، برعاية وتشريف رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة، وكبار مسئولي المنظمات الدولية والباحثين في مجال التنمية والسلم والأمن الأفريقي. وقد قام وزير الخارجية بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على هامش المنتدى.

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6- حققت مصر عددًا من النجاحات خلال اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثون للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والتي عُقدت يومي 4 و5 يوليو 2019 بنيامي- النيجر، برئاسة وزير الخارجية، وعلى رأسها: إقرار إعادة إحياء لجنة الصياغة (مقترح مصري) التي ستتولى صياغة المقررات الصادرة عن الأجهزة السياسية للاتحاد؛ واعتماد ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2020 بإجمالي 647 مليون دولار تقريبًا، على أن تبلغ المساهمة المطلوبة من مصر حوالي 18،5 مليون دولار بانخفاض يصل إلى 40% تقريبًا مقارنةً بعام 2018؛ وهو ما يعكس نجاحًا كبيرًا لجهود مصر على صعيد الإصلاح المالي والإداري لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدار السنوات الأخيرة.

7- الإعداد لاستضافة خلوة لجنة المندوبين الدائمين بالاتحاد الأفريقي تحت عنوان "الطريق إلى نيامي"، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقاهرة (11 و12 أبريل 2019)، والتي تناولت الإعداد الموضوعي لقمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والقمة التنسيقية الأولى بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، اللتين عُقدتا في يوليو 2019 في "نيامي" بالنيجر.

8- الإعداد لاستضافة الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية (PIDA)، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد، في الفترة من 25-29 نوفمبر 2019. وقد تم خلال الاجتماعات الإعلان عن ريادة مصر لمشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائي القاري، تمهيدًا لإنشاء السوق الأفريقية المشتركة للطاقة.

9- المشاركة في تنظيم اجتماعات اللجنة الفنية الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة بالتعاون مع وزارة الدفاع ومفوضية الاتحاد الأفريقي (15 - 19 ديسمبر 2019)، حيث نجح الوفد المصري في تمرير "خارطة طريق القاهرة" لتطوير أداء عمليات حفظ السلام، وذلك في إطار مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة "Action for Peace".

10- المشاركة في الإعداد لاستضافة مصر لكل من اجتماع رؤساء سلطات الطيران المدني لدول الكوميسا بالتعاون مع وزارة الطيران المدني (22 - 23 مارس 2019)، والمنتدى الثالث لتطوير عمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بشرم الشيخ (3 - 6 إبريل 2019)، والدورة الثانية للجنة الفنية المُتخصصة للنقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة بالتعاون مع الوزارات المعنية (14 - 18 أبريل 2019) بالقاهرة، فضلًا عن الدورة الاستثنائية الرابعة للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للعدل والشئون القانونية (2 - 6 مايو 2019) بالقاهرة، وكذا تنظيم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد (12 - 13 يونيو 2019)، واستضافة الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية (14 - 15 يونيو 2019) بشرم الشيخ.

11- المشاركة في الإعداد لاجتماع وزراء البنية التحتية للدول الأعضاء في المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في أفريقيا (PICI) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري (21 أكتوبر 2019) بالقاهرة، وكذا ورشة عمل "صنع في أفريقيا" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة (20 - 21 نوفمبر 2019) بالعاصمة الإدارية الجديدة، والنسخة الرابعة من منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي (22 - 23 نوفمبر 2019) بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد منصة لمناقشة قضايا الأعمال والتنمية في القارة.

12- المشاركة في الاجتماع التنسيقي الوزاري الخاص بمنتدى تعاون الصين - أفريقيا (FOCAC)، يومي 24 و25 يونيو 2019 ببكين، لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابقة للمنتدى، ومناقشة سبل تطبيق إعلان وخطة عمل بكين (2019-2021)، وكذا المشاركة في تنظيم المشاورات القطاعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الأفريقي (ECOSOCC)، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، في الفترة من 15-20 يوليو 2019.

13- عقد جولات مشاورات مع عدد من الدول حول آفاق التعاون الثلاثي في أفريقيا، ومنها فرنسا، وفيتنام، وسويسرا، والنرويج، والسويد، وإجراء مباحثات مع وفد وكالة الاتحاد الأفريقي للتنميةالنيباد المعني بقضايا البيئة، يوم 11 سبتمبر 2019، للاطلاع على آخر التطورات الخاصة بتأسيس مركز رفع القدرات لمكافحة التغيرات المناخية التابع للنيباد، والذي سيكون مقره مصر.