الجيش يسقط طائرة "مسيَّرة" حوثية قرب حقول صافر النفطية بمأرب (صور)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ مأرب أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة قرب حقول صافر النفطية، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وأكدت مصادر محلية أن قوات من الجيش أسقطت طائرة حوثية مسيرة بالقرب من نقطة وضيح شمالي حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب شرقي البلاد. Advertisements وتابعت المصادر أنهم سمعوا أصوات إطلاق رصاص كثيف وانفجار عنيف قبيل الإعلان عن إسقاط الطائرة. يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تصل فيها طائرات مسيرة إلى منطقة "صافر" بمأرب.

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