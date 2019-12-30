السلطات التركية توقف 70 مشتبهاً بانتمائهم إلى "تنظيم داعش"

أفادت وكالة "الأناضول" التركية أن "السلطات أوقفت 70 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية خلال عمليات دهم في جميع أنحاء البلاد"، مبينة أنه "تمّ توقيف 33 شخصاً في محافظة أنقرة، معظمهم عراقيون، فيما قبض على الآخرين في باتمان وقيصري وأضنة".
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت تركيا عمليات الدهم ضد عناصر من تنظيم داعش وسعت لإعادتهم إلى بلدانهم. والأسبوع الماضي، أعلنت توقيف 20 شخصاً في اسطنبول.
وشهدت تركيا سلسلة اعتداءات نفّذها التنظيم المتطرف العامين 2015 و2016 واستهدف الاعتداء الأعنف ملهى ليليا في اسطنبول ليلة رأس السنة 2017 أسفر عن مقتل 39 شخصاً.
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