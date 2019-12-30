السلطات التركية توقف 70 مشتبهاً بانتمائهم إلى "تنظيم داعش"

أفادت وكالة "​الأناضول​" التركية أن "السلطات أوقفت 70 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم ​الدولة الإسلامية​ خلال ​عمليات دهم​ في جميع أنحاء البلاد"، مبينة أنه "تمّ توقيف 33 شخصاً في محافظة ​أنقرة​، معظمهم عراقيون، فيما قبض على الآخرين في باتمان وقيصري وأضنة".

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت ​تركيا​ عمليات الدهم ضد عناصر من ​تنظيم داعش​ وسعت لإعادتهم إلى بلدانهم. والأسبوع الماضي، أعلنت توقيف 20 شخصاً في ​اسطنبول​.

وشهدت تركيا سلسلة اعتداءات نفّذها التنظيم المتطرف العامين 2015 و2016 واستهدف الاعتداء الأعنف ملهى ليليا في اسطنبول ​ليلة رأس السنة​ 2017 أسفر عن مقتل 39 شخصاً.