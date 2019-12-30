لافروف يعرب عن قلق موسكو إزاء التوتر المتزايد في منطقة الخليج ويتهم الغرب

لفت وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ إلى أن "​موسكو​ تشعر بالقلق إزاء التوتر المتزايد في منطقة ​الخليج​" واتهم الغرب بـ"العمل على تصعيد الوضع هناك بشكل مصطنع".

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