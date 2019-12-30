أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "​طائرة​ ركاب من طراز بوينغ "Dreamliner" تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت متجهة من ​الدوحة​ إلى ​أوسلو​ هبطت اضطراريا في ​مطار دوموديدوفو​ بضواحي ​موسكو​ بسبب مشاكل فنية واجهتها"، مشيرةً إلى أن "طائرة ​الخطوط الجوية القطرية​ بوينغ 787 أقلعت من الدوحة ​الساعة​ 05:02 بتوقيت موسكو ، وكان ينتظر أن تصل إلى أوسلو الساعة 11:35، لكنها نحو الساعة 07:30 أرسلت إشارة استغاثة عامة وهبطت في مطار دوموديدوفو قرب العاصمة الروسية موسكو".

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كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة قطرية في موسكو كانت متجهة من الدوحة إلى أوسلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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