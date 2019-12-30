الخارجية القطرية تستنكر استهداف كنيسة بولاية تكساس الأميركية

دانت ​وزارة الخارجية القطرية​ "حادث ​إطلاق النار​ الذي استهدف ​كنيسة​ بولاية ​تكساس​ الأميركية وأدى إلى سقوط قتيلين وجريح"، مؤكدةً "رفض ​العنف​ والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، مشددة الوزارة على "رفض قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين".

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