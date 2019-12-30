اعتصام امام المصلحة المالية في بعلبك

نفذ عدداً من الشبان بدعوة من ثوار ​بعلبك​ اعتصاماً امام مركز المالية في بعلبك حاملين لافتات منددة بحكم ​المصارف​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في ظل انتشار امني وعناصر ​الجيش اللبناني​ حمايةً للمتظاهرين.

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