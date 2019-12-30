جابر: هناك عقبة أمام تشكيل الحكومة وهي في التمثيل السني

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ الى أن "​لبنان​ لديه غنى كبير في اهل الاختصاص ولديه العديد من الخبراء الذين عملوا في الخارج"، لافتا الى ان "​الحكومة​ المستقيلة ضمت اثنين من اهم الخبراء وهما الوزيرين ​كميل ابو سليمان​ و​عادل افيوني​ ولكن للاسف صوتهما لم يكن مسموعا".

وفي حديث تلفزيوني، راى جابر ان "أول مهمة للحكومة يجب ان تكون وضع دراسة تناسب لبنان والاولوية اليوم هي تأليف حكومة اختصاص"، معتبرا ان "المطلوب ان تتشكل الحكومة في اسرع وقت وان توحي بالثقة للناس وان يكون لديها برنامج واضح والاهم ان تطبق هذا البرنامج"، مضيفا:" شعرت بالخجل عندما اجتمعت مجموعة الدعم في ​باريس​ واوصت بتشكيل مجلس ادارة ل​كهرباء لبنان​ وهذا الامر تعهدنا به في السابق"، مؤكدا ان "الحكومة تكتسب مصداقيتها عندما تطبق الامور المطلوبة".

ولفت جابر الى ان "هناك تكتما على اجواء ​تشكيل الحكومة​ ولكن التسريبات تشير الى ان ​التيار الوطني الحر​ يطالب بالثلث زائد واحد ونتمنى ان يكون الامر غير صحيح"، معتبرا ان "اللعبة محصورة عندها ​الاكثرية​ التي سمت رئيس الحكومة المكلف"، كاشفا ان "هناك عقبة في التمثيل السني وحتى الان لا يوجد حلحلة لهذه العقدة".