حسين لرئيس الحكومة المكلف: لدى العلويين مؤهلات للتوزير

تمنى رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ على رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ الاخذ بالاعتبار وجود ​الطائفة العلوية​ خلال عملية ​تشكيل الحكومة​، داعيا الى "الاتكال على كل الكلام الذي قيل عن مرحلة جديدة بعد ١٧ تشرين، لتكريس حق هذه الطائفة بالوجود في ​السلطة​ التنفيذية بعدما اقصاها نظام ​المحاصصة​ الطائفية والمذهبية والسياسية".

وفي تصريح له ذكر حسين بـ "وجود اخصائيين يفتخر لبنان بهم في عداد الطائفة العلوية التي يمتلك الكثير من ابنائها الخبرات و​الكفاءات​ والمؤهلات والطاقات للعب دور اساسي في انقاذ بلدهم".

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