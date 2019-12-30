هيئة علماء بيروت دانت العدوان الاميركي على مقار الحشد الشعبي

دانت هيئة علماء ​بيروت​ العدوان الاميركي على مقار ​الحشد الشعبي​ ​العراق​ي، واعتبرت ان "هذا العمل الإرهابي يستهدف اضعاف محور ​المقاومة​ انطلاقا من العراق وفي لحظة داخلية حساسة ، أرادت من خلالها تحقيق المصالح المشتركة مع العدو الصهيوني وتبديد القلق الإسرائيلي من تعاظم قوة المحور بخاصة في رمزية الأمكنة المستهدفة وما تعنيه لمحور المقاومة".

ودعت الشعب العراقي وكل الشرفاء في العراق الشقيق الى "الالتفاف حول الحشد الشعبي ومؤازرته باعتباره القوة التي هزمت المشروع الأميركي المتمثل بأدواته الداعشية.وقدمت التضحيات الجسام في سبيل الدفاع عن سيادة العراق والذود عن أهله".

ودعت إلى "الإلتزام بما يصدر عن المرجعية الدينية الرشيدة في العراق وما يصدر عنها من مواقف اتجاه استهداف الساحة العراقية".