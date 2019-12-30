الشيخ قبلان التقى وفداً من تجمع علماء المسلمين

التقى المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ وفداً من تجمع علماء المسلمين برئاسة الشيخ حسان عبد الله وكانت مناسبة للتباحث في مجمل الأوضاع العامة في البلاد.

وخلال اللقاء، شرح المفتي قبلان أوضاع البلاد في كل المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية "التي تندرج من سيء إلى أسوأ في حين أن المسؤولين من سياسييين ومرجعيات دينية غير مبالين ولا مكترثين بما يجري وبما قد تؤول إليه أمور البلاد والعباد فيما لو استمرت الصراعات والانقسامات و​الاحتجاجات​ التي قد توصلنا إلى الفوضى العارمة والانهيار الشامل".

ونبّه إلى "خطورة المرحلة التي لم تعد تحتمل كل هذا العبث بمصير البلد، وكل هذا الدلع في مقاربة الأمور"، ودعا إلى "ضرورة معالجتها كما يجب ووفق البرامج والرؤى العلمية من خلال الإسراع بتأليف ​حكومة​ استثنائية مهمتها الأساسية إنقاذ البلد وحمايته من الوقوع فريسة الأهواء السياسية والمصالح الطائفية والمذهبية".