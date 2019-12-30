سليم عون: الحريري هو من أخرج نفسه ولم يخرجه أحد

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ هو من أخرج نفسه ولم يخرجه أحد". وقال: "إستقال لوحده ومن دون إي تشاور حتى مع فخامة ​الرئيس ميشال عون​، ثم بعد تمسك ​الثنائي الشيعي​ به وضع شروطاً تعجيزية للعودة، فظلّا مصرَّين على عودته إلى أن وافقاه على أن يسمي شخصية ويدعمها، وهنا بدأ مسلسل التسمية من جهة والحرق من جهة أخرى وطال".

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